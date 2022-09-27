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التشيك تودع الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية

منذ 20 ثانية
منتخب التشيك

منتخب التشيك

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سجل ريمو فرويلر وبريل إمبولو هدفين في دقيقة واحدة ليقودا سويسرا للفوز 2-1 على جمهورية التشيك التي لم يحالفها الحظ في كيبونبارك (الثلاثاء 27-9-2022) لتودع الدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانهت سويسرا، المتأهلة إلى كأس العالم، في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد تسع نقاط من مبارياتها الست وبفارق نقطتين خلف إسبانيا متصدرة المجموعة بينما تمكنت جمهورية التشيك من حصد أربع نقاط فقط هذا الموسم.

وسجل فرويلر برأسه في الشباك اثر تمريرة عرضية من شيردان شاكيري في الدقيقة 29 واستحوذ إمبولو على تمريرة شاردة بعد الهدف الأول وركض نحو حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة في الزاوية السفلى للمرمى.

وقلص الفريق الزائر الفارق قبل نهاية الشوط الأول عندما سجل باتريك شيك هدفا بقدمه اليسرى اثر تمريرة عرضية من ديفيد زيما، فيما سدد توماش سوتشيك ركلة جزاء تصدى لها الحارس السويسري يان سومر في ليلة صعبة على الضيوف، الذين سددوا بدورهم في إطار المرمى في مناسبتين.

    المصدر :
  • رويترز

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