التعادل يبعد بايرن ميونيخ عن صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني

سقط البطل بايرن ميونيخ في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي بنتيجة 1-1 أمام مضيفه أونيون برلين ليتخلى عن صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (السبت 3-9-2022).

ويحتل الفريق البافاري، الذي تعادل أيضا مع بروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة الأسبوع الماضي ويزور إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في افتتاح دور المجموعات هذا الأسبوع، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 متساويا مع أونيون برلين.

وصعد فرايبورج إلى صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة بعد فوزه 3-2 على باير ليفركوزن، وهو نفس رصيد بروسيا دورتموند بعد فوزه على هوفنهايم 1-صفر أمس الجمعة.

وعامل صاحب الضيافة، الذي يحظى بأفضل انطلاقاته في الدوري الألماني، بايرن الند بالند ليتقدم في النتيجة بفضل كرة طائرة مثالية من هداف المسابقة شيرالدو بيكر.

وسجل بيكر، الذي هز الشباك في آخر ثلاث مباريات خاضها، خمسة أهداف.

ولكن يوزوا كيميش تعادل سريعا لبايرن بعدما أطلق تسديدة منخفضة قوية بعد بثلاث دقائق.

وكان الفريق البافاري على مشارف الهدف الثاني في الدقيقة 37 عندما اخترق جمال موسيالا الخطوط إلى داخل الصندوق قبل أن يمرر كرة رائعة إلى ليروي ساني لكن حارس المرمى ريس رونوف تصدى لها.

وقدم دفاع أونيون المتماسك، ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد بايرن، أداء قويا في الشوط الثاني أمام محاولات الزوار لاختراقه.

واقترب صاحب الضيافة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 75 عندما سدد جيمي ليفلينج كرة قوية تصدى لها مانويل نوير حارس بايرن ببراعة.

وكان رونوف على نفس القدر من البراعة عندما تصدى لرأسية ساديو ماني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ على التعادل.