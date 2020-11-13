التعليق الأول لنادي ليفربول بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أثار خبر إصابة نجم ليفربول محمد صلاح بفيروس كورونا ضجة إعلامية كبيرة، وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اندفع الالاف للسؤال عن صحة الفرعون المصري.

وفي هذا السياق، أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني، أول تعليق على إصابة نجمه الدولي المصري، محمد صلاح بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ونقل موقع “يلا كورة” تصريحات عن مات ماكان، المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، والذي اكتفى بالرد بـ”7 كلمات فقط” على أنباء إصابة محمد صلاح.

وقال المتحدث باسم ليفربول “النادي لن يعلق على تلك التقارير حاليا”.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن قبل قليل إصابة نجم ليفربول، محمد صلاح.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، اليوم الجمعة، أن “المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أكدت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا”.

وأضاف البيان، الذي نشره الاتحاد عبر موقع الرسمي، أن إصابة محمد صلاح تأكدت “رغم أنه لا يعاني من أي أعراض”.

وتابع البيان: “خضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول”.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه “بالإضافة إلي عزل محمد صلاح داخل غرفته، أيضا تم عزل كل المخالطين له، ويخضع نجمنا إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة”.

كما كشف الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية، عن الحالة الصحية لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري وليفربول الإنجليزي، بعد إعلان إصابه بفيروس كورونا المستجد.

وقال عصمت إنه لم تظهر على صلاح أعراض فيروس كورونا، وأرجع ذلك إلى أن “معظم الرياضيين لا تظهر عليهم الأعراض ويجري اكتشاف إصابتهم بالفيروس من خلال المسحة التي تجرى لهم قبل المباريات”، حسبما نقلت صحيفة “الوطن”.

وأوضح عصمت أن حالة محمد صلاح ليست خطيرة ولا تستدعي دخول المستشفى، لأن مناعته قوية، ومعظم اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس خضعوا للبروتوكول العلاجي بالمنزل، والتزموا بالإرشادات الخاصة وتعافوا.

وأضاف مستشار منظمة الصحة العالمية: “محمد صلاح سيخضع للعزل المنزلي لمدة 10 أيام، وحالته الصحية جيدة ولا داعي للخوف”، لافتا إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو/أيار 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

ووصل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة، مساء الاثنين الماضي، للمشاركة مع منتخب مصر في مباراتي الذهاب والإياب ضد منتخب توجو والمقرر إقامتهما يومي 14 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.