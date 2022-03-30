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التغلب على صدأ الغلاية الكهربائية.. بـ4 خطوات فعالة

منذ 3 ساعات
الغلاية الكهربائية

الغلاية الكهربائية

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تعتبر “الغلاية الكهربائية” أحد الأجهزة التي أصبحت موجودة في جميع البيوت، ولا نستطيع الغنى عنها، فهي تقوم بتسخين الماء بشكل أسرع من الغاز العادي، ولكنها تحتاج لعناية وتنظيف مستمر، حتى أيضاً لا تتسبب الرواسب المعدنية ببطء عملية التسخين، أو إلحاق الضرر الصحي.

وسنستعرض 4 خطوات فعالة في التغلب على صدأ الغلاية الكهربائية، وهي كالآتي:

1-في البداية، علينا أن نقوم بملئ الغلاية الكهربائية بمزيج الماء والخل الأبيض بمقدار يقارب ثلاثة أرباعها، ثم علينا أن نترك المزيج يغلي.
2-بعد غليان مزيج الماء والخل الأبيض، يجب علينا أن نطفئ الغلاية ونقوم بفصل الكهرباء عنها. ثم نترك المزيج في الغلاية لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة، ثم نفرغها من المزيج ونملؤها بالماء النظيف فقط، ونعيد ملؤها وتفريغها من الماء عدة مرات، حتى نتأكد من عدم وجود أي أثر للخل فيها.
3-عندما نتأكد من عدم وجود أي أثر للخل، نقوم بمسح الجزء الداخلي من الغلاية الكهربائية بقطعة قماش نظيفة ونتركها بعض الوقت حتى تجف تماماً.
4-أخيراً، نقوم بتسخين الماء مرة أخرى في الغلاية ونتركه قليلاً حتى تتعقم جيداً.

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