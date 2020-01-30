التلفزيون الإيراني يوضح مقتل مسؤول في السي آي إيه بلقطة من فيلم

بث التلفزيون الحكومي الإيراني لقطة من فيلم ’ 30 دقيقة بعد منتصف الليل’ ‘Zero Dark Thirty’ لتوضيح تقرير يفيد بأن ضابطاً كبيراً في وكالة المخابرات المركزية الأميركية قُتل في حادث تحطم طائرة في أفغانستان.

وتُظهر الصورة الممثل الذي لعب شخصية في الفيلم مستوحاة من عميل حقيقي في وكالة المخابرات المركزية يدعى مايكل دا أندريا.

وكان الجيش الأميركي أكد يوم الاثنين أن طائرة استطلاع من طراز ’بومباردييه إي 11 إيه’ قد تحطمت شرق أفغانستان.

سقطت الطائرة في مقاطعة غزني الخاضعة لسيطرة حركة طالبان التي تزعم أن كبار عملاء وكالة المخابرات المركزية قد قتلوا في الحادثة.

والتقط قسم الرقابة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي مونيتورينغ) BBC Monitoring تقارير من القناة الأولى للتلفزيون الإيراني، تزعم أن أحد العملاء الذين قتلوا هو السيد دا أندريا، رغم عدم تقديم أدلة تؤكد ذلك.

كما زعمت القناة التلفزيونية أيضاً أن السيد دا أندريا لعب دوراً رئيسياً في مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

واستخدم التقرير الإخباري صورة من الفيلم الصادر عام 2012، يظهر فيها الممثل الأميركي فريدريك لين الذي لعب شخصية تدعى ’ذا وولف- الذئب’.

يستند فيلم ’30 دقيقة بعد منتصف الليل’ من إخراج كاثرين بيغلو، إلى الأحداث المحيطة باغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقام العقيد سوني ليجيت، المتحدث باسم قوات الولايات المتحدة في أفغانستان، بالتغريد على تويتر قائلاً: “في حين أن التحقيق جار في سبب تحطم الطائرة، لا توجد أي مؤشرات على أن الحادث نجم عن نيران العدو. سنقدم معلومات إضافية عند توفرها”.

يشار إلى أنه قد تم جمع رفات ركاب الطائرة من موقع الحادث. وأبلغ مسؤولون وكالة رويترز أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أقل من خمسة.

كما نشر العقيد ليجيت تغريدة تقول: “مزاعم طالبان بأن طائرة أخرى قد تحطمت هي كاذبة”.

بدورها نشرت وسائل الإعلام الإيرانية صوراً لم يتم التحقق منها للتحطم وتقوم بتسليط الضوء على الادعاء بأن طالبان هي التي أسقطت الطائرة.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت وكالة أسوشييتد برس صوراً لحطام الطائرة المحترق.

يشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز نشرت في عام 2017 أن مهمة إدارة عمليات وكالة المخابرات المركزية الأميركية في إيران قد أوكلت إلى السيد دا أندريا، مما يشير إلى الخط المتشدد الذي كانت تتخذه إدارة ترمب ضد إيران.

تجدر الإشارة إلى الباع الطويل للفنان ’لين’ في التمثيل، حيث ظهر في العديد من الأعمال التلفزيونية الشعبية، ومن بينها ’أرض الوطن – هوملاند’، ’عالم الغرب – ويست ورلد’ و ’قصة رعب أمريكية – أميريكان هورر ستوري’.