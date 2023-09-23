بعضها قد يصل إلى أكثر من 200 دولار.. ما هي أغلى أنواع التمور؟

تعدّ التمور من أشهر الفواكه شعبية في العالم، وخصوصاً في الوطن العربي، حيث تشتهر معظم الدول العربية بزراعتها وتصديرها إلى الخارج، هذه التمور تختلف في جودتها، غير أنها تتشارك جميعها في ميزة الطعم الحلو، والسكر الذي تحتويه، والذي يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، ولعلّ الكثير يتساءل عن أغلى أنواع التمور.

فمن أغلى أنواع التمور

تمر العنبرة

يعد تمر العنبرة من أغلى أنواع التمور في العالم، حيث يصل سعره إلى 200 دولار للكيلوغرام، وذلك بسبب مذاقه المميز والسكري واحتوائه على نسبة عالية من البروتين إلا أنه يكثر تداوله وانتشاره في العالم والدول العربية.

تمر العجوة

تعتبر تمور العجوة، التي تُزرع في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، من أغلى أنواع التمور في العالم، والتي تتم زراعتها بكميات محدودة

أغلى أنواع التمور

تمر العجوة من أغلى أنواع التمور/ شترستوك

يتميز هذا النوع من التمر بالمذاق السكرى مع ملمس يشبه ملمس الزبيب، ولون بني غامق يميل إلى اللون الأسود، أما سعره فيصل إلى 50 دولاراً للكيلو الواحد.

التمر الخضري

يعد هذا النوع من التمور من أكثرها انتشاراً وطلباً، وذلك بسبب سعره الزهيد والمناسب للجميع ومذاقة السكري الحلو المميز الذي يشبه كثيراً مذاق الزبيب، كما أنه يتميز بالقشرة المجعدة والقوام الطري، ويصل سعره إلى أكثر من 40 دولاراً للكيلوغرام مما يجعله من أغلى أنواع التمور.

التمر المجهول

يتميز مذاق التمر المجهول بأنه حلو يشبه مذاق الكراميل؛ لذا يستخدم كثيراً في إعداد العصائر، ويصل سعره في بعض الأحيان إلى 20 دولاراً.

تمر دقلة نور

دقلة نور التي تلقب أيضاً بسيدة التمور وأصابع الضوء؛ صنفت من أحسن أنواع التمور جودة، مع ذلك فسعرها لا يتجاوز 10 دولارات للكيلوغرام الواحد، وذلك بسبب الإنتاج الكبير لهذا النوع من التمور.

تمر السكري

سمى بهذا الاسم بسبب مذاقه السكري الشديد، كما أنه يلقب أيضاً بالتمر الملكي ويتميز بشكله وقوامه الهش، ويصل سعره إلى نحو 10 دولارات للكيلوغرام.

التمر الرطب

يتميز التمر الرطب بأنه ذو لون ذهبي، ويفضل الكثير تناوله بجانب كوب من القهوة وتقديمه في الكثير من المناسبات السعيدة، مثل الأفراح والأعياد كنوع من أنواع الضيافة، ويصل سعره إلى 5 دولارات للكيلوغرام.