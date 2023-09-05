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التونسية أنس جابر تودع أمريكا المفتوحة من الدور الرابع

منذ 34 دقيقة
أنس جابر

أنس جابر

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خرجت أنس جابر، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة العام الماضي، من الدور الرابع أمام الصينية تشينغ قينوين التي تغلبت على اللاعبة التونسية المريضة المصنفة الخامسة 6-2 و6-4، الاثنين.

وكان المرض سببا في معاناة أنس جابر عند التقاط أنفاسها في بعض الأحيان في وقت سابق من البطولة ونفد جهدها أمام تشينغ، التي أرسلت أكثر من 21 ضربة ناجحة في ملعب لويس أرمسترونج لتصل إلى دور الثمانية لأول مرة في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وستلتقي تشينغ مع الفائزة من مباراة الروسية داريا كاساتكينا المصنفة 13 وأرينا سبالينكا المصنفة الثانية في وقت لاحق اليوم.

وقالت تشينغ في الملعب “في الوقت الحالي أشعر بسعادة غامرة ومتحمسة للعب في ملعب كبير وتقديم أداء جيد حقا. لقد كان هذا انتصارا مذهلا حقا بالنسبة لي”.

وكانت هناك علامات مبكرة على وجود مشكلة بالنسبة لأنس حيث منحت تشينغ فرصة لكسر إرسالها بسبب خطأ مزدوج في ضربة الإرسال في الشوط الثالث وفازت اللاعبة الصينية بعدها بالشوط الرابع.

وتبادل اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الخامس والسادس لكن تشينغ عززت تفوقها عندما ارتكبت أنس جابر خطأ مزدوجا آخر وخطأين سهلين، بين 33 خطأ في المباراة، بالشوط السابع.

وبعدما فقدت إرسالها مرتين في المجموعة الثانية، كانت أنس محظوظة عندما أهدرت تشينغ إرسالها بخطأين مزدوجين في الشوط الثامن.

ومنحت اللاعبة التونسية الفرصة لتشينغ للعمل للفوز، وأنقذت نقطة الفوز بالمباراة في الشوط التاسع ونقطتين أخريين في الشوط العاشر.

وأخيرا حسمت اللاعبة الصينية الفوز بضربة أمامية رائعة ورفعت قبضتيها في الهواء احتفالا بالفوز.

    المصدر :
  • رويترز

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