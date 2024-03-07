الجمارك التايلاندية تعثر على باندا حمراء وثعابين في حقائب سفر

ضبط موظفو الجمارك التايلاندية في المطار الرئيسي للبلاد هذا الأسبوع على باندا حمراء وثعابين وقرود وحرابي كانت في حقائب سفر تعود لستة مواطنين هنود ألقي القبض عليهم بتهمة محاولة تهريب حيوانات برية.

وتم العثور على ما إجماليه 87 من الزواحف والثدييات في الحقائب، من بينها حرباء وثعابين وببغاء طويل المنقار وسناجب ذات عيون حمراء وخفافيش وقرود.

وأظهرت صور للجمارك في مطار سوارنابوم الدولي في بانكوك أن بعض الحيوانات كانت ملفوفة بورق، والبعض الآخر في حاويات بلاستيكية.

وقالت السلطات في بيان إنها ألقت القبض على الأشخاص الستة يوم الاثنين أثناء توجههم إلى مومباي.

وتعاني تايلاند، التي تتشارك حدودها مع أربع دول، من الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية، وكثيرا ما يضبط موظفو الجمارك في سوارنابوم زواحف وحيوانات صغيرة في الأمتعة.

وهناك طلب كبير على المنتجات ذات الأصل الحيواني في بلدان مثل الصين وميانمار وتايلاند حيث يتم استخدامها في الطب الشعبي أو استهلاكها مباشرة.