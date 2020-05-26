الجهة المنتجة لمسلسل “الاختيار” تقرر تقديم جزء ثانٍ منه في رمضان 2021

قررت الجهة المنتجة لمسلسل “الاختيار” تقديم جزء ثانٍ منه في رمضان 2021، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في دراما رمضان المنقضي.

وقال مصدر من داخل العمل، أن الجهة المنتجة اتخذت قرارها بتقديم جزء جديد يوم 29 رمضان، وطالبت المخرج بيتر ميمي بعمل تنويه في نهاية الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، مضيفًا أنه لم يتم بعد تحديد أبعاد الجزء الجديد أو الشخصية التي ستتمحور حولها الأحداث.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” تناول قصة حياة شهيد الصاعقة أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.