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الحارس المخضرم بوفون يرفض الانضمام لبرشلونة

10 - يونيو - 2021
بوفون

بوفون

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كشفت وسائل إعلام أسبانية، عن رد الحارس الإيطالي المخضرم، الأسطورة جيانلويجي بوفون، على عرض من برشلونة للدفاع عن عرينه بدءا من الموسم الجديد 2021-2022.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية،، أن بوفون البالغ عمره 43 عاما، رفض عرض برشلونة.

ولم تكشف الصحيفة الأسباب التي جعلت بوفون يرفض الانضمام لـ”البارسا”، لكن تقارير إعلامية، قالت في وقت سابق، إن الحارس المخضرم، قد يفضل خوض تجربة أخيرة في مسيرته مع فريق يمنحه فرصة اللعب بشكل أساسي، وهو الأمر المستبعد حدوثه في برشلونة، في ظل امتلاك الفريق الكتالوني للعملاق الألماني، مارك أندريه تير شتيغن، في حراسة المرمى.

وكان بوفون، أعلن رسميا بنهاية الموسم الجاري، رحيله عن صفوف يوفنتوس، بعد رحلة طويلة مع العملاق الإيطالي حصد خلالها رفقته العديد من الألقاب، ولم يكشف الحارس المخضرم ما إذا كان سيلعب من جديد لأحد الأندية، أم سيعلق قفازيه ويختار الاعتزال.

وانضم بوفون، إلى يوفنتوس لأول مرة في 2001 قادما من بارما، ورحل عن الفريق إلى باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019 قبل عودته مرة أخرى.

ولم يشارك الحارس العملاق كثيرا في الموسم المنصرم، لكنه أظهر براعته في المباريات القليلة التي شارك فيها.

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