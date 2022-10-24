الحرب بين حسام حبيب ووالده تابع... وردّ عنيف!

يخوض المطرب المصري حسام حبيب مع والده حرب شرسة، دفعت الأخير لانتقاده بشكل علني بسبب تعامله مع شيرين عبد الوهاب وعائلتها.

كما أكد والد حسام حبيب أن ابنه “تربية ست” (أي سيدة) وأن “شيرين ليست كما يصفها” ابنه، وذلك في مداخلة أجراها مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

من جهته، اختار حسام حبيب أن يرد على والده عبر حسابه على “إنستغرام”، حيث نشر عبر خاصية القصص المصورة: “أنا ليا الشرف إني تربية ست لأنها بـ 100 راجل”.

وتابع حسام حبيب رده على والده قائلاً: “وتربية الست دي هي اللي هتخليني مردش عليك”.

واختتم كلامه ورده غير المباشر على والده قائلاً: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتعد هذه الواقعة فصلاً جديداً في ملف أزمة حسام حبيب ووالده، الذي اتهمه من قبل بالسعي للسيطرة على أموال شيرين عبد الوهاب، وظل يهاجمه كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.