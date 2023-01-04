الحكم النهائي بقضية إيقاف ليفاندوفسكي صدر... إليكم التفاصيل

أيدت المحكمة الرياضية الإسبانية، الأربعاء، إيقاف المهاجم البولندي لنادي برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي ثلاث مباريات، وسيغيب بالتالي عن المباراة المرتقبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مصدر في النادي لوكالة “فرانس برس” إن برشلونة سيلتزم بالقرار، بعد أن أوقفت محكمة أخرى في مدريد العقوبة الأسبوع الماضي، مما سمح له بمواجهة إسبانيول السبت.

تعرض ليفاندوفسكي للإيقاف بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في تشرين الثاني قبل استراحة كأس العالم.

وسبق أن ادى قرار تعليق الإيقاف إلى مشاركة المهاجم البولندي، أفضل هداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، في “دربي” كاتالونيا في 31 كانون الأول، لكنه فشل في التسجيل في التعادل 1-1.

وأبدى إسبانيول غضبه من قرار المحكمة ورفض رئيسه ومجلس إدارته حضور المباراة ضد برشلونة.

سيغيب ليفاندوفسكي الآن عن مباريات النادي الكاتالوني أمام كل أتلتيكو وخيتافي وجيرونا.

واوقف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق لمباراتين إضافيتين إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة بعد نيله بطاقة حمراء أمام أوساسونا، بعد أن قام بإيماءة اعتُبرت انها “قلة احترام” لحكم المباراة.