الحكم بالسجن 3 سنوات لمصري هتك عرض شاب بالقوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل موقف سيارات ”سايس“، بالسجن ثلاثة أعوام، لاتهامه بهتك عرض شاب بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

ووجهت النيابة للمتهم ”خالد.م“ هتك عرض الشاب ”محمد ن“ 18 عاما، بأنه استدرجه إلى محل عمله الخاص به بزعم إيجاد فرصة عمل، وما أن حل الليل حتى خلع عنه ملابسه عنوة وهتك عرضه.

وقال المجني عليه في التحقيقات: إنه تعرف على المتهم أثناء وجوده بمحطة القطار، كونه من الإسكندرية فاصطحبه إلى محل عمله الخاص به، وأثناء نومه فوجئ بالمتهم متجردًا من ملابسه، وقام بخلع ملابس المجني عليه وهتك عرضه بالقوة.

يذكر أن حوادث الاعتداء على الأطفال كثرت في مصر، في الآونة الأخيرة، حيث تشير آخر إحصائية أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والمراكز الحقوقية، إلى زيادة حالات العنف الجنسي على الأطفال، إذ بلغ عددها 21 ألف حالة اغتصاب سنويًا.