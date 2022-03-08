الدب الجائع يحتل عناوين الصحف الإيطالية

في حدث يعد مميز، فقد احتل دب بني في إيطاليا عناوين الصحف، بعد أن تم القبض عليه عندما اقتحم مخبزًا ليتغذى، ونقله إلى ملجأ.

وقال مسؤولو الحياة البرية إن الدب الذي أطلق عليه سكان روكاراسو في أبروزو خوان كاريتو، نُقل إلى محمية بالينا للدب في مقاطعة كييتي بسبب السلوك السيئ المتكرر لبروان.

وأضاف المسؤولون أن الدب ماريسكان البالغ من العمر عامين احتل عناوين الصحف في نوفمبر 2021، عندما اقتحم الحيوان مخبز روكاراسو في وقت متأخر من الليل وتناول الكعك، وهدأ الدب بعد الحادث وانتقل إلى منطقة نائية في حديقة ماييلا الوطنية في أبروتسو، ولكن تم رصد الحيوان في منتجع روكاراسو للتزلج بعد حوالي أسبوع.

وقال مسؤولون إن خوان كاريتو قبض عليه بعد أن شوهد وهو يتربص بمحطة قطار محلية، وتابع لوسيو زازارا، رئيس حديقة ماييلا الوطنية قائلاً: ” كان التدخل ضروريا لحماية الدب وإبعاده عن المواقف الخطرة المحتملة وبشكل عام، من بيئة يتغذى فيها بشكل شبه حصري على النفايات لفترة طويلة جداً”.

قال زازارا إن المسؤولين ما زالوا يأملون في إعادة خوان كاريتو إلى البرية في نهاية المطاف،كما أشار ان “الأولوية الآن هي العمل على عودتها إلى الطبيعة من خلال تنفيذ الإجراءات التي ستمكن من تحقيق ذلك”.