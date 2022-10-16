الدوري الألماني.. أونيون يعزز صدارته بتفوقه على دورتموند

سجل يانيك هابرر هدفين في غضون 13 دقيقة ليقود أونيون برلين المتصدر للفوز 2-صفر على بروسيا دورتموند ويوسع الفارق أمام أقرب منافسيه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى أربع نقاط (الأحد 16-10-2022).

وافتتح هابرر التسجيل بعدما أخطأ جريجور كوبل حارس مرمى دورتموند في تسديد الكرة ليهز الشباك من مدى قريب في الدقيقة الثامنة وأضاف الهدف الثاني من تسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

وقال أورس فيشر مدرب أونيون “بالطبع أنا سعيدا بالنظر إلى جدول الترتيب، لكن كما قلت من قبل هذا وضع مؤقت”.

وأضاف “حصد 23 نقطة من عشر مباريات أمر غير معتاد وسيساعدنا كثيرا لتخطي الأسابيع الأربعة المقبلة. يحب اللاعبون خوض مباراة كل يومين”.

وعانى دورتموند دفاعيا خلال الشوط الأول، ولحسن حظه لم تهتز شباكه لأكثر من مرتين في ظل تألق شيرالدو بيكر لاعب أونيون.

وتحسن أداء دورتموند بعد الاستراحة وأصلح كوبل الخطأ الذي تسبب في الهدف الأول بتصديه ببراعة لضربة رأس من تيمو باومجارتل، لكن الفريق افتقر للإبداع على الصعيد الهجومي.

وحاول دورتموند بقوة العودة في النتيجة إذ اقترب جود بيلينجهام وماكو رويس ويوسوفو موكوكو من التسجيل في آخر 15 دقيقة، لكن فريدريك رونوف حارس مرمى أونيون دافع عن مرماه.

وقال إيدن ترزيتش مدرب دورتموند “إنها نتيجة محبطة جدا”، مشيرا “في نهاية المطاف، لم نقدم الكثير. حاولنا العودة في الشوط الثاني، لكن ذلك لم يكن كافيا”.

وارتفع رصيد أونيون، صاحب أقوى دفاع في المسابقة، إلى 23 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونيخ ثاني الترتيب الذي فاز 5-صفر على فرايبورج الذي تراجع للمركز الثالث. وبات دورتموند ثامنا برصيد 16 نقطة بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.