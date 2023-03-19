الدوري الألماني.. أونيون يفوز على أينتراخت

فاز أونيون برلين 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت بفضل ثنائية القائد راني خضيرة والبديل كيفن بهرنز في الشوط الثاني ليحكم قبضته على المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويوجه ضربة لآمال ضيفه في المربع الذهبي، الأحد.

وافتتح خضيرة التسجيل في الدقيقة 53 رغم هيمنة أينتراخت، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام نابولي الإيطالي، على الشوط الأول وإهداره العديد من الفرص.

وكان أونيون الطرف الأفضل في الشوط الثاني، وألغى الحكم هدف شيرالدو بيكر بداعي التسلل في الدقيقة 68.

وقبل ربع ساعة من النهاية، أضاف بهرنز الهدف الثاني عندما وصلته تمريرة زميله الحارس فريدريك رونوف وحافظ على الكرة أمام اثنين من المدافعين وسدد الكرة بين قدمي كيفن تراب حارس أينتراخت.

ورفع أونيون رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث متقدما بثلاث نقاط على رازن بال شبورت لايبزيج وفرايبورج، إذ حافظ على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه في الدوري للمباراة 18 على التوالي.

واستمر غياب أينتراخت عن الانتصارات للمرة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 40 نقطة في المركز السادس بعيدا عن المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.

ويتصدر بروسيا دورتموند المسابقة برصيد 53 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن في وقت لاحق من اليوم.