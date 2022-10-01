الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يقسو على ليفركوزن برباعية

سجل جمال موسيالا هدفا وصنع اثنين خلال فوز حامل اللقب بايرن ميونيخ الساحق 4-صفر على باير ليفركوزن، الجمعة، ليتخلص من سلسلة من أربع مباريات دون انتصار في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويصعد للمركز الثاني.

وظهر لاعب منتخب ألمانيا بأداء رائع عزز ثقة بايرن قبل مواجهة فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وقبل القمة المحلية بالدوري أمام بروسيا دورتموند الأسبوع المقبل.

وقال موسيالا “أعتقد أنها مرحلة مبكرة جدا من الموسم ويجب أن نلعب الكثير من المباريات بهذا الأداء لذا لا يمكن أن نقول الآن إننا عدنا لمستوانا المعهود”.

وأضاف “أراد الجميع الانتصار اليوم، كانت هناك ضغوط على الجميع وأردنا الوصول للقمة وأظهرنا قدراتنا اليوم، الضغوط موجودة دائما في بايرن”. وفي بداية مشتعلة صنع موسيالا الهدف الأول لليروي ساني في الدقيقة الثالثة ليخفف التوتر في أليانز أرينا إذ تطلع الفريق البافاري للتعافي من كبوته الأخيرة بعد أطول فترة بدون فوز في المسابقة خلال 20 عاما.

واخترق لاعب الوسط المهاجم (19 عاما) دفاع ليفركوزن خلال اللقاء وهز الشباك في الدقيقة 17 بعد تبادل للكرة مع توماس مولر ثم سدد كرة غيرت اتجاهها بشكل طفيف.

وساعد ساديو ماني في إنهاء صيامه عن التسجيل في خمس مباريات حين مرر الكرة للمهاجم السنغالي ليسدد كرة غيرت اتجاهها أيضا ليحرز هدفه الأول أمام جماهيره.

وسجل موسيالا خمسة أهداف حتى الآن في الدوري وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

واكتملت الرباعية في الدقيقة 84 حين انزلق الحارس أوكاس هرادتشيكي أمام مرماه لتصل الكرة مباشرة إلى مولر ليسجل بسهولة.

وارتقى بايرن بهذا الفوز إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر أونيون برلين الذي يزور أينتراخت فرانكفورت غدا السبت.

وعمقت الهزيمة جراح ليفركوزن، الذي يزور بورتو في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، حيث يقبع في المركز 16.

وحقق ليفركوزن فوزا واحدا في ثماني مباريات بالدوري بعد أن أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث.