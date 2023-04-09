الدوري الإسباني.. أتليتيكو يهزم يقترب من ريال مدريد صاحب المركز الثاني

منح هدفا ناويل مولينا وماريو هيرموسو في الشوط الأول الفوز لأتليتيكو مدريد 2-1 على رايو فاليكانو (الأحد 94-2023) ليحقق فوزه الخامس على التوالي ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقادت سلسلة رائعة مؤلفة من 12 مباراة بدون هزيمة أتليتيكو إلى جمع 57 نقطة ليقلص الفارق مع غريمه في المدينة، الذي تقبّل فعليا ضياع فرصه في حصد اللقب بعد الخسارة أمام فياريال أمس السبت.

ويتصدر برشلونة، الذي يلعب مع جيرونا غدا الاثنين، الترتيب برصيد 71 نقطة.

افتتح مولينا التسجيل في الدقيقة 22 بعد هجمة سريعة هيأ فيها ألفارو موراتا الكرة للاعب الأرجنتيني الدولي ليسجل هدفه الأول منذ انضمامه للنادي في نهاية الموسم الماضي.

وضاعف هيرموسو النتيجة بعد ذلك بدقيقتين بضربة رأس من ركلة ركنية، مستفيدا من ابعاد سيء لستول ديميتريفسكي حارس رايو.

وتأخر أصحاب الأرض بعد طرد المدافع فلوريان ليجون في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكن الظهير الأيسر فران جارسيا أعاد بعض الأمل بتقليص الفارق في الدقيقة 85 بتسديدة منخفضة رائعة من مدى بعيد.

ويستضيف أتليتيكو منافسه ألميريا المهدد بالهبوط يوم السبت المقبل بينما يلتقي رايو صاحب المركز التاسع برصيد 37 نقطة مع أوساسونا يوم الجمعة.