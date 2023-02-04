الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يسقط المتصدر آرسنال

حقق إيفرتون فوزاً ثميناً على حساب نظيره آرسنال، بهدف دون رد، في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، على ملعب ” جوديسون بارك “.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 60، بعد كرة عرضية من ركنية حولها جيمس برأسية في شباك رامسديل.

وتحسن أداء إيفرتون بشكل ملحوظ في أول مباراة مع المدرب دايك بعد رحيل فرانك لامبارد، وتسبب في مشكلات لأرسنال واقترب من التسجيل في الشوط الأول بواسطة دومينيك كالفرت-لوين وعبدولاي دوكوري.

وعانى أرسنال وأخرج لاعبه بوكايو ساكا كرة من على خط المرمى بعد محاولة تاركوفسكي في الشوط الأول، بينما أطاح لاعبه إيدي نكيتياه بالكرة أعلى المرمى من مدى قريب.

وشارك جورجينيو المنضم لأرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في مباراته الأولى قبل الهدف بدقيقة وحيدة، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة إيجابية على أداء المتصدر.

وكان إيفرتون يتقدم على المركز الأخير بفارق الأهداف قبل هذه الجولة لكنه بات يحتل المركز 17 وخرج من منطقة الخطر.

وبقي أرسنال على القمة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعدما خاض كل منهما 20 مباراة.