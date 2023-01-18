الدوري الإنجليزي.. التعادل يحرم مانشستر يونايتد من التقدم للمركز الثاني

تلقت آمال مانشستر يونايتد بالتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قوية بعد اهتزاز شباكه قرب النهاية ليتعادل 1-1 مع مضيفه كريستال بالاس (الأربعاء 18-1-2023).

وبدا فوز يونايتد العاشر على التوالي بجميع المسابقات مضمونا بفضل هدف برونو فرناندو قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن مايكل أوليسي أدرك التعادل لصاحب الأرض من ركلة حرة رائعة.

وانتشر الحديث هذا الأسبوع عن عرض الملياردير البريطاني جيم راتكليف بالاستحواذ على النادي الأكثر تتويجا في إنجلترا من أجل إعادة أمجاده.

وبغض النظر عما يحدث خارج الملعب، كان يونايتد بحالة رائعة بالفوز على جاره مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الحالي.

ومنح المدرب إريك تن هاج المهاجم فاوت فيجهورست مشاركته الأولى مع الفريق بعد انتقاله على سبيل الإعارة، لكن وجها مألوفا هو الذي منح الفريق التقدم.

وبدا الشوط الأول المتكافئ في طريقه للانتهاء بالتعادل إلى أن مرر كريستيان إريكسن كرة إلى فرنانديز الذي سدد بقوة في الشباك.

وسيطر يونايتد على الشوط الثاني لكن شباكه اهتزت من ركلة حرة رائعة من أوليسي في مرمى ديفيد دي خيا.

ورفع يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن سيتي الذي يستضيف توتنهام هوتسبير خامس الترتيب غدا الخميس.

ويتصدر أرسنال المسابقة وله 47 نقطة من 18 مباراة.