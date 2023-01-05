الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح كريستال بالاس برباعية

احتفل المهاجم هاري كين بمباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله هدفين ليمنح توتنهام هوتسبير فوزا كبيرا بنتيجة 4-صفر على كريستال بالاس في قمة لندن على ملعب سيلهيرست بارك اليوم الأربعاء.

سجل المدافع مات دوهيرتي وسون هيونج-مين بقية الأهداف الأربعة للفريق الزائر في مباراة شهدت استسلام بالاس في الشوط الثاني بعد أن كان الفريق الأفضل في الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي.

رفع الفوز رصيد توتنهام إلى 33 نقطة من 18 مباراة وبات على بعد نقطتين فقط من مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، على الرغم من أن توتنهام لعب مباراة أكثر. ويحتل بالاس المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

وعقب شوط أول هادئ، ارتقى كين عاليا عند القائم البعيد ليلعب برأسه كرة عرضية من إيفان بريشيتش في الدقيقة 48. وبعد ذلك بوقت قصير، أضاف كين الهدف الثاني بعد ان استحوذ على تمريرة من برايان جيل، وهيأ الكرة واطلق تسديدته في الشباك ليرفع رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 198 هدفا.

ويخفف الفوز الضغط الواقع على أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بعد أن خسر فريقه أربع من أصل سبع مباريات سابقة في دوري الأضواء، بما في ذلك الهزيمة المحبطة على أرضه 2-صفر أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي، ما أدى لاطلاق جماهير الفريق صيحات الاستهجان ضد اللاعبين اثناء خروجهم من الملعب.

وسيتحول تركيز الفريقين الآن صوب مباريات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يستضيف توتنهام فريق بورتسموث المنافس في دوري الدرجة الثالثة، بينما يستقبل بالاس منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ساوثامبتون. وستقام المباراتان يوم السبت المقبل.