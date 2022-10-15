الدوري الإنجليزي.. ثنائية نظيفة لتوتنهام في مرمى إيفرتون

أحرز هاري كين هدفا من ركلة جزاء في مباراته رقم 400 مع توتنهام هوتسبير ليقوده للفوز 2-صفر على إيفرتون ويعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 15-10-2022).

ودافع إيفرتون ببسالة وأهدر فرصتين لكن عندما ارتكب الحارس جوردان بيكفورد خطأ ضد زميله في المنتخب الإنجليزي كين لم يخطئ مهاجم توتنهام في التسديد من علامة الجزاء.

وسيطر توتنهام على اللعب بعد الاستراحة وشارك كين في الهجمة التي انتهت بالهدف الثاني عن طريق بيير-إميل هويبرج في الدقيقة 86.

واستمرت نتائج إيفرتون السيئة أمام توتنهام حيث فاز مرة واحدة فقط في آخر 20 مباراة في الدوري الممتاز أمام هذا النادي اللندني.

وبات توتنهام، الذي فاز بمبارياته السبع على ملعبه في كل المسابقات هذا الموسم، يملك 23 نقطة مثل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يلعب في ضيافة ليفربول يوم الأحد. ويتصدر أرسنال المسابقة برصيد 24 نقطة.

ويأتي إيفرتون في المركز 14 برصيد عشر نقاط من عشر مباريات.