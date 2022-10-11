الدوري الإنجليزي.. فورست ينهي سلسلة هزائمه المتتالية بالتعادل مع أستون فيلا

تعادل نوتنجهام فورست 1-1 مع ضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لينهي سلسلة من خمس هزائم متتالية ويبتعد عن ذيل الترتيب (الاثنين 10-10-2022).

وارتقى فورست للمركز قبل الأخير بخمس نقاط من تسع مباريات ليتجاوز جاره ليستر سيتي بينما ظل فيلا في المركز 16 بتسع نقاط.

وتقدم فورست في الدقيقة 15 عندما استغل المهاجم إيمانويل دينيس تراخي دفاع فيلا ليرسل ضربة رأس قوية داخل المرمى إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها مورجان جيبس-وايت.

وتعادل فيلا في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من أشلي يونج من خارج منطقة الجزاء.

وأعتقد الفريق الزائر أنه سجل هدف التقدم في وقت لاحق في الشوط الأول عندما وضع أولي واتكنز الكرة في الشباك لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

وما زال ستيف كوبر مدرب فورست، الذي تعاقد مع 22 لاعبا خلال فترة الانتقالات الأخيرة، يكافح من أجل الاستقرار على التشكيلة الأساسية وأجرى خمسة تغييرات على الفريق الذي تلقى هزيمة ساحقة 4-صفر على ملعب ليستر الأسبوع الماضي.

وتمكن فريقه من السيطرة على المباراة لكن بعد بداية مثيرة تراجع الفريقان في الشوط الثاني الذي جاء باهتا من الطرفين.

* ركلة جزاء

طالب فيلا بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل رايان يتس على إزري كونسا في واقعة مشابهة لركلة الجزاء التي حصل عليها أرسنال في مواجهة ليفربول يوم الأحد.

واعترف يتس أنه كان محظوظا بالإفلات بما فعله.

وأبلغ شبكة سكاي سبورتس “ربما كان القرار في صالحنا اليوم”.

وأبدى لاعب الوسط سعادته بحصول فورست على أول نقطة في ست مباريات.

وأضاف “نقطة جيدة لنا، بالتأكيد نريد الفوز بالمباريات لكن كان علينا إيقاف الهزائم”.

وقال ستيفن جيرارد مدرب فيلا إنه لم يشاهد واقعة ركلة الجزاء، وإن التعادل نتيجة عادلة لفريقه الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم.

وتابع “لا أعتقد أننا صنعنا العدد الكافي من الفرص لتحقيق الفوز، لكننا كنا نتوقع الفوز بالمباراة. الأداء لم يكن سيئا لكن أعتقد أنني سبق أن قلت هذا الأمر عدة مرات مؤخرا”.