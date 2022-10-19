الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواصل صحوته بالفوز على وست هام

نجح ليفربول في تحقيق فوز عسير على حساب ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد سجله داروين نونيز بعد مرور 22 دقيقة على بداية اللقاء.

وشهدت المباراة إهدار الهامرز ركلة جزاء، حيث تصدى أليسون لتسديدة جارود بوين، محافظا على تقدم فريقه في نهاية الشوط الأول.

واستعاد ليفربول نهايات شهر أغسطس/ آب الماضي، الذي شهد انتصاره في جولتين متتاليتين على حساب بورنموث ونيوكاسل يونايتد.

وبعد تعثرات مستمرة منذ نهاية أغسطس/ آب، عاد ليفربول لتحقيق فوزين متتاليين للمرة الثانية على حساب مانشستر سيتي ووست هام.

الانتصار منح الريدز فرصة التقدم للمركز السابع بوصوله للنقطة 16، فيما توقف وست هام عند 11 نقطة في المرتبة الـ13.