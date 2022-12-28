الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتخطى ليدز بفضل ثنائية هالاند

و اصل إرلينج هالاند موسمه المذهل بتسجيله ثنائية ساعدت مانشستر سيتي على الفوز 3-1 على ملعب ليدز يونايتد اليوم الأربعاء، ليضمن حامل اللقب تقليص الفارق مجددا إلى خمس نقاط مع أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسنحت العديد من الفرص للفريق الزائر في الشوط الأول، حيث تصدى الحارس إيلان ميلييه لمحاولتين من هالاند، بينما سدد جاك جريليش مهاجم إنجلترا مرتين فوق العارضة من مسافة قريبة.

وبدا أن سيتي سينهي الشوط الأول بشكل محبط، قبل أن يسجل لاعب الوسط الإسباني رودري أخيرا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، حيث هز الشباك بعد أن تصدى ميلييه للكرة قبلها مباشرة.

ومع عودته إلى المدينة التي ولد فيها، حيث كان والده لاعبا في ليدز، حسم الدولي النرويجي هالاند المباراة بشكل كبير في وقت مبكر من الشوط الثاني بإنهاء سلس للكرة، قبل أن يرفع رصيده في الدوري الممتاز إلى 20 هدفا في الموسم الحالي بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 64.

أعطى باسكال ستريك مشجعي الفريق المحلي أملا خافتا في العودة في النتيجة بتسجيله برأسه قبل 17 دقيقة على نهاية المباراة، لكن الهدف ظل بمثابة تسرية عن نفوس جماهير ليدز المحبطة.

وساعد الفوز سيتي صاحب المركز الثاني على اعادة الفارق إلى خمس نقاط مع آرسنال متصدر الترتيب، بينما ظل ليدز في المركز 15 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وقال هالاند في تصريحات لأمازون “لدي هدف (على صعيد تسجيل الأهداف) لكن لا يمكنني الإفصاح عنه.

“قلت للتو داخل غرفة الملابس إنه كان بإمكاني تسجيل خمسة أهداف لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا.

“علينا أن نلحق بأرسنال. كان بإمكاني تسجيل هدفين آخرين لكن هذه هي الحياة ويجب أن أتدرب أكثر”.

وخسر سيتي آخر مباراة له في الدوري قبل فترة توقف كأس العالم أمام برنتفورد لكنه سيطر على مباراة اليوم خاصة مع تألق هالاند الذي بدأ الهجوم على مرمى ليدز في الثانية 36 من بداية اللقاء لكن حارس ليدز تصدى لمحاولته.