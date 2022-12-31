الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتعادل مع إيفرتون

تعثر مانشستر سيتي في سباقه مع أرسنال المتصدر نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 أمام المتعثر إيفرتون اليوم السبت.

تقدم إرلينج هالاند، هداف المسابقة برصيد 21 هدفا، لمانشستر سيتي بهدف سجله من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من رياض محرز الذي اخترق دفاعات إيفرتون.

ولكن بعد توقف المباراة عدة مرات في بداية الشوط الثاني، تضمنت التوقف ست دقائق لإصلاح جهاز التواصل الخاص بالحكم المساعد، أدرك ديماراي جراي التعادل.

وانطلق جناح إيفرتون في الرواق الأيسر في هجمة مرتدة نادرة قبل أن يطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء سيتي لم يتمكن إيدرسون حارس مرمى سيتي من إيقافها.

وبهذه النتيجة، يصل سيتي إلى النقطة 36 في المركز الثاني بفارق أربع خلف أرسنال المتصدر، والذي يواجه برايتون اليوم، بينما رفع إيفرتون صاحب المركز 16 الفارق الذي يفصله عن منطقة الهبوط إلى نقطتين.

وواجه سيتي، الذي دخل المباراة باعتباره الأكثر تهديفا في الدوري، صعوبة في اختراق دفاع إيفرتون. واقترب هالاند من هز الشباك مستغلا تمريرة رائعة من كيفن دي بروين داخل منطقة جزاء إيفرتون لكن محاولة اللاعب النرويجي اصطدمت بالشباك من الخارج.

وكاد جون ستونز يضاعف تقدم سيتي بالقرب من نهاية الشوط الأول بضربة رأس اصطدمت بإطار مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وأبلغ بن جودفري مدافع إيفرتون شبكة سكاي سبورتس “من السهل أن تدع التأخير 1-صفر بنهاية الشوط الأول ينال من عزيمتك، لكننا كنا نعرف أننا سنحظى بفرصة”.

وعندما سنحت، استغلها إيفرتون أفضل استغلال إذ أدرك جراي التعادل بينما أخفق سيتي في إيجاد الإيقاع بعد التوقف المتكرر للمباراة في بداية الشوط الثاني.

وسعى صاحب الضيافة لاستعادة التقدم خاصة في الوقت بدل الضائع الذي استمر 11 دقيقة لكن دفاع إيفرتون كان صلبا.

وقال جودفري “أعتقد أننا أظهرنا شخصيتنا اليوم. دائما ما تمتعنا بروح الفريق. هذا هو المعيار. العمل الشاق وروح الجماعة. من الجيد الحصول على نقطة واحدة”.