الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلحق أول هزيمة بأرسنال

ألحق مانشستر يونايتد أول هزيمة بأرسنال هذا الموسم، بعدما فاز عليه 3-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة 35 من عمر المباراة، تسجيل مانشستر يونايتد لهدف التقدم عن طريق البرازيلي أنتوني في ظهوره الأول مع الفريق.

وفي الدقيقة 60، سجل أرسنال هدف التعادل في المباراة عن طريق الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا.

عاود مانشستر يونايتد التقدم في النتيجة بالدقيقة 66 بواسطة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من هجمة مرتدى مثالية.

وأكد مانشستر يونايتد فوزه في المباراة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 75 عبر راشفورد، نجم اللقاء الأول، بإحرازه هدفين وصناعته الأول لأنتوني.

وبتلك النتيجة، تلقى أرسنال هزيمته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، لكنه ظل في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وتوتنهام الثالث.

على الجانب الآخر، استقر مانشستر يونايتد عقب فوزه الرابع على التوالي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

أرسنال – 15 نقطة

مانشستر سيتي – 14 نقطة

توتنهام – 14 نقطة

برايتون – 13 نقطة

مانشستر يونايتد – 12 نقطة