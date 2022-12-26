الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يسحق ليستر ويصعد للمركز الثاني

حصل المهاجم جويلينتون على ركلة جزاء وأحرز هدفا في الشوط الأول ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 3-صفر على مضيفه ليستر سيتي والتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وتسبب المدافع دانييل أمارتي في بداية كارثية لليستر عندما أعاق جويلينتون بعد 86 ثانية ليحتسب الحكم ركلة جزاء، وانبرى المهاجم كريس وود ليهز الشباك بنجاح.

وجاءت مشاركة النيوزيلندي وود، البالغ عمره 31 عاما والذي لعب في صفوف ليستر ما بين 2013 و2015، بسبب مرض كالوم ويلسون.

وأضاف ميجل ألميرون الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، إذ انطلق إلى داخل الملعب من الناحية اليمنى وتبادل تمرير الكرة مع برونو جيمارايش قبل أن يسدد في المرمى.

ومع عودة الدوري بعد التوقف بسبب كأس العالم، لم يكن هناك ما يسعد جماهير ليستر عقب احتفالات عيد الميلاد، وجعل جويلينتون النتيجة 3-صفر بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 32.

وطالب الزامبي باتسون داكا مهاجم ليستر بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول بعد اصطدام مع الحارس نيك بوب لكن الحكم تجاهل الأمر.

ورغم مشاركة جيمي فاردي في صفوف ليستر في الشوط الثاني لم يقدم الفريق الكثير حيث صمد نيوكاسل ليحقق الفوز.

وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثاني برصيد 33 نقطة فوق مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يواجه ليدز يونايتد يوم الأربعاء.

ويتأخر نيوكاسل بأربع نقاط عن أرسنال المتصدر والذي يواجه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

وبقي ليستر في المركز 13 وله 17 نقطة.

وأبلغ إيدي هاو مدرب نيوكاسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، والبداية كانت مهمة جدا لنا. أول نصف ساعة كانت ممتازة. هدف معتاد (من ميجل ألميرون) وتحرك رائع من الفريق”.

ولم يكن بريندان رودجرز مدرب ليستر سعيدا بأداء فريقه.

وقال لخدمة أمازون برايم “البداية كانت سيئة، ولعبنا ببطء ونهجنا كان سيئا جدا، وقبل أن نستعيد تركيزنا كانت النتيجة 2-صفر. افتقرنا للعديد من الأمور اليوم، نيوكاسل كان أفضل كثيرا من فريقي منذ بداية المباراة”.