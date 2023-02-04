الدوري الإنجليزي... يونايتد يفوز على بالاس رغم طرد كاسيميرو

حصل ماركوس راشفورد على ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يسجل بنفسه عقب الاستراحة ليفوز مانشستر يونايتد 2-1 على كريستال بالاس رغم طرد كاسيميرو في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد اليوم السبت.

وتأخر بالاس مبكرا بهدف بعدما تأكد حكم الفيديو المساعد أن ويل هيوز لمس الكرة بيده عقب تمريرة راشفورد داخل منطقة الجزاء، ونفذ برونو فرنانديز الركلة بنجاح على عكس اتجاه الحارس فيسنتي جوايتا في الدقيقة السابعة.

وحصل بالاس على أخطر فرصة قبل الاستراحة، وسدد جيفري شلوب كرة قوية من مسافة بعيدة لكن الحارس ديفيد دي خيا أنقذها ببراعة، لكن باستثناء ذلك عانى الفريق الزائر في صناعة الفرص.

وسدد راشفورد كرة قوية أعلى العارضة بعد مرور 11 دقيقة من الشوط الثاني، ثم توغل بعدها أنتوني داخل منطقة الجزاء ولم ينجح في التمرير إلى زميل وشتت دفاع بالاس الكرة.

وبعد ذلك بقليل، أضاف المتألق راشفورد الهدف الثاني بلمسة ذكية في الدقيقة 62 وبعد جملة فنية من لاعبي الفريق صاحب الأرض.

لكن بالاس استعاد الأمل عندما تلقى كاسيميرو بطاقة حمراء مباشرة بعدما أمسك بمنافسه هيوز من رقبته وسط احتكاكات بين لاعبين الفريقين عقب خطأ ضد أنتوني، ثم قلص جيفري شلوب الفارق في الدقيقة 76.

وحاول بالاس البحث عن التعادل لكن المدرب إريك تن هاج أشرك ثنائي الدفاع هاري مجواير وفيكتور ليندلوف، الذي شارك بدلا من الجناح البديل أليخاندرو جارناتشو، ليحافظ على الانتصار.

وأصبح يونايتد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، ويتأخر بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. ويأتي بالاس في المركز 12 وله 24 نقطة.