الدوري الإيطالي.. تورينو ينتزع فوزاً ثميناً من ميلان

فاز تورينو المتعثر 2-1 على ضيفه ميلان ليكبد حامل اللقب خسارته الثانية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم (الأحد 30-10-2022).

ويحتل ميلان المركز الثالث وله 26 نقطة من 12 مباراة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن أتلانتا ثاني الترتيب وبست نقاط عن نابولي المتصدر بعد فوز الفريقين وقبل لقائهما الجولة المقبلة.

وقفز تورينو للمركز التاسع وله 17 نقطة.

وكان يجب على المهاجم رفائيل لياو أن يضع ميلان في المقدمة في أول عشر دقائق عندما تلقى تمريرتين رائعتين داخل أو عند منطقة جزاء المنافس لكنه أخطأ المرمى في المرتين بشكل سيء.

وفي الوقت الذي سيطر فيه فريق المدرب ستيفانو بيولي على الكرة وبدا أنه هيمن على المباراة مع قرب نهاية الشوط الأول، تقدم تورينو بشكل مفاجئ في الدقيقة 35 بواسطة المدافع كوفي دجيدجي (29 عاما) بعد ركلة حرة من فالنتينو لازارو احتسبها الحكم بعد خطأ بيير كالولو ضد لاعب وسط تورينو نيكولا فلاسيتش.

وبعد ذلك بدقيقتين، عزز أليكسي ميرانتشوك تفوق صاحب الأرض مستغلا تمريرة طويلة من الحارس فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش سقطت أمام منطقة جزاء ميلان ليسدد لاعب الوسط كرة منخفضة اصطدمت في القائم الأيمن إلى داخل المرمى.

وسنحت الفرصة للمدافع سيرجينو ديست للتسجيل لفريقه ميلان بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني عندما وجد المساحة خارج منطقة جزاء تورينو وأطلق تسديدة قوية لكن الكرة ذهبت أعلى العارضة.

وقلص ميلان الفارق بتسديدة من لاعب الوسط جونيور ماسياس والتي كانت أول تسديدة على المرمى للفريق في الدقيقة 67 بعد خطأ من حارس تورينو ميلينكوفيتش-سافيتش الذي ترك مرماه دون تغطية وسمح للاعب البرازيلي للتسديد في المرمى الخالي.

ولم تسنح لميلان فرص خطيرة للتعادل ليسمح لتورينو لإنهاء مسيرته الخالية من العزيمة في 17 مباراة خارج أرضه في الدوري، وهي الفترة الأطول في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي “(الهزيمة تسببت) في خيبة أمل كبيرة لي، كان يجب أن نؤدي بشكل أفضل. كنا نعلم أنها ستكون (مباراة) صعبة وبدنية للغاية. لكن كان يجب أن نتحرك بشكل أفضل بدون كرة، كافحنا لإيجاد حلول”.

ويستضيف ميلان، الذي يحتاج لتجنب الهزيمة أمام سالزبورج يوم الأربعاء المقبل ليتأهل إلى أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، سبيتسيا يوم السبت المقبل.

وسينتقل تورينو، الذي تقدم للمركز التاسع برصيد 17 نقطة بعد فوزه في مباراتين متتاليتين بالدوري لأول مرة منذ يناير كانون الثاني الماضي، لمواجهة بولونيا يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق يوم الأحد، تعرض لاتسيو صاحب المركز الرابع لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام سالرنيتانا.

وتقدم فيورنتينا للمركز 12 بفوزه 2-1 خارج أرضه على عشرة لاعبين من سبيتسيا، بينما واصل أودينيزي غيابه عن الانتصارات بتعادله بدون أهداف على أرضه كريمونيزي متذيل الترتيب.