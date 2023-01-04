الدوري الإيطالي.. ليتشي يهزم لاتسيو بثنائية

انتفض ليتشي في الشوط الثاني ليهزم ضيفه لاتسيو 2-1،الأربعاء، ويُلحق بفريق المدرب ماوريتسيو ساري الهزيمة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ووضع تشيرو إيموبيلي، الذي دخل التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، الضيوف في المقدمة بعد 14 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الزاوية اليسرى البعيدة.

وأدرك ليتشي التعادل في الدقيقة 57 عندما تابع جابرييل ستريفيزا الكرة ووضعها في الشباك بعدما تصدى إيفان بروفيدل حارس لاتسيو للتسديدة الأولى.

وأكمل لورينزو كولومبو انتفاضة ليتشي في الدقيقة 71 عندما تُرك بدون رقابة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية.

وضغط لاتسيو قرب النهاية لإدراك التعادل لكنه لم يجد ثغرة في دفاع ليتشي.