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الدوري الإيطالي.. نابولي ينتزع فوزاً ثميناً من أتلانتا

منذ 7 دقائق
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

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عزز نابولي سجل انتصاراته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى تسع مباريات بعدما هز فيكتور أوسيمن وإلجيف إلماس الشباك ليقلب المتصدر تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه أتلانتا ويعزز تفوقه إلى ثماني نقاط (السبت 5-11-2022).

وخاض فريق المدرب لوتشيانو سباليتي المباراة بدون الجناح المتألق كفيتشا كفاراتسخيليا الذي تعرض لمشكلة أسفل الظهر في تدريب الجمعة.

واتيحت أول فرصة لأتلانتا عندما وجد المهاجم راسموس هويلوند نفسه في مواجهة أليكس ميريت حارس نابولي الذي أنقذ الموقف.

ومنح أديمولا لوكمان التقدم لأتلانتا في الدقيقة 19 من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد أوسيمن.

لكن بعد ذلك بأربع دقائق عوض المهاجم النيجيري البالغ عمره 23 عاما خطأه بإدراك التعادل لنابولي بضربة رأس بعد تمريرة بيوتر جيلينسكي العرضية.

وفي الدقيقة 35 تلقى إلماس تمريرة من أوسيمن ليسدد كرة اصطدمت في هانز هاتبورز إلى داخل الشباك.

وبدأ أتلانتا الشوط الثاني بقوة وسدد يواكيم مايله كرة أنقذها الحارس ميريت لترتد إلى لوكمان الذي تابعها في العارضة في الدقيقة 55.

وفشل فريق المدرب جيان بييرو جاسبريني في هز الشباك مرة أخرى رغم ضغطه المتواصل، بينما ظهر الإرهاق على نابولي بعد خوض مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأنقذ ميريت محاولة أخرى من روسلان مالينوفسكي لاعب أتلانتا قبل سبع دقائق من النهاية.

ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 35 نقطة من 13 مباراة مقابل 27 نقطة لأتلانتا و26 نقطة لميلان حامل اللقب والذي يستضيف سبيتسيا في وقت لاحق من اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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