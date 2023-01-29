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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط 2-صفر أمام مونزا

منذ 15 دقيقة
يوفنتوس

يوفنتوس

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تلقت آمال يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضربة أخرى بعد خسارته 2-صفر أمام ضيفه مونزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

ويحتل يوفنتوس المركز 13 برصيد 23 نقطة متأخرا بمركزين عن مونزا.

ولم يستطع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري التعافي منذ خصم 15 نقطة من رصيده بسبب تحقيقات في عقود انتقالات الفريق.

ويتأخر يوفنتوس بفارق 15 نقطة عن ميلان الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

وانتزع مونزا التقدم في الدقيقة 18 عندما أرسل خوسيه ماتشين تمريرة إلى باتريك سيوريا الذي سدد كرة قوية في المرمى.

وعزز داني موتا من تفوق الفريق الضيف قبل ست دقائق من الاستراحة إذ استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس فويتشيخ شتينسني ووضع الكرة في المرمى الخالي.

وسيطر يوفنتوس على الشوط الثاني لكن ميشيلي دي جريجوريو حارس مونزا أنقذ العديد من الفرص.

    المصدر :
  • رويترز

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