الدوري الانجليزي.. ليفربول يستحوذ على أغلى خمسة لاعبين في انجلترا

أعدّت صحيفة “tellerreport” الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن أغلى خمسة لاعبين في الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم الحالي.

وجاء على رأس القائمة نجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، يعتبر الدولي الإنجليزي جزء أساسي لا غنى عنه في مخططات المدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي، بفضل أدائه المميز على مدار الموسم، حيث لعب 3816 دقيقة خلال 50 مباراة، مسجلاً فيها 30 هدفاً، ومساهما في 9 أهداف أخرى، وتبلغ قيمته السوقية في الوقت الحالي 128 مليون يورو، بحسب الصحيفة.

وحل ساديو ماني ثانيا، حيث أنه يعتبر أحد أفضل لاعبي الجناح الأيسر في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، ويحظى بتقدير كبير داخل ليفربول، بفضل مستواه الرائع، والذي أسهم بصورة رئيسية في حصول الريدز على اللقب هذا الموسم، وأسهم المستوى الجيد لماني في وصول قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو.

واحتل النجم العربي محمد صلاح المركز الثالث، ويواصل النجم المصري تألقه ليؤكد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، ويسير مستواه مع ليفربول بشكل تصاعدي، وتحديداً منذ انضمامه لصفوفه عام 2017 قادماً من روما نظير 42 مليون يورو، وساهم الأداء الجيد لصلاح، في رفع قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو.

وجاء الدولي الإنجليزي هاري كين رابعا، وهو أحد أفضل المهاجمين الإنجليز في السنوات الأخيرة، وكل ذلك يعود لقدراته التهديفية الكبيرة التي يملكها، سواء في ظهوره مع فريقه توتنهام أو منتخب بلاده إنجلترا، وتصل قيمته السوقية إلى 120 مليون يورو.

وجاء الساحر البلجيكي كيفين دي بروين خامسا، فلا يختلف اثنان على أنه اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي حالياً، كما أنه الأكثر أهمية في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا، حيث تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو.