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الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان ينتزع خماسية نظيفة من أوكسير

منذ 35 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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سحق باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم ضيفه أوكسير 5-صفر (الأحد 13-11-2022) ليتقدم بفارق خمس نقاط عن لانس، أقرب منافسيه، قبل التوقف الذي يسبق كأس العالم.

وتقدم باريس سان جيرمان في بداية الشوط الأول بهدف سجله كيليان مبابي، الذي أصبح هداف المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

ورغم هيمنته على مجريات المباراة، فإن باريس سان جيرمان لم يتمكن من هز الشباك ثانية قبل الاستراحة.

وجاء الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بعد انطلاقة من نونو منديز الذي راوغ ثلاثة من لاعبي أوكسير، قبل أن يرسل كرة عرضية أسكنها لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير داخل الشباك.

واندفع أوكسير هجوميا على أمل تقليص الفارق، لكن باريس سان جيرمان عاقبه عندما هز أشرف حكيمي الشباك بعدما استقبل تمريرة سولير ليتفوق على آخر مدافعي أوكسير ويسجل الهدف الثالث.

وأحرز ريناتو سانشيز الهدف الرابع بعدما تصدى الحارس بنوا كوستيل لتسديدة من هوجو إيكيتيكي (20 عاما) الذي نجح في تعويض الفرصة المهدرة بتسجيل الهدف الخامس عندما انقض على تمريرة ضعيفة للخلف محرزا هدفه الأول مع باريس سان جيرمان.

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة وبفارق خمس نقاط عن لانس بينما يتأخر ستاد رين بخمس نقاط إضافية.

    المصدر :
  • رويترز

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