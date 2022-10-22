الدوري الفرنسي.. لانس يتقدم للمركز الثاني بفوز ثمين على مرسيليا

ارتقى لانس للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليُلحق فريق المدرب فرانك أيز بصاحب الأرض ثالث هزيمة على التوالي بفضل هدف متأخر من ديفيد دا كوستا (السبت 22-10-2022).

وجاء الهدف الوحيد عكس سير المباراة في الدقيقة 78 عندما اطلق البديل دا كوستا تسديدة من مدى بعيد بدلت اتجاهها وسقطت من فوق راس الحارس باو لوبيز.

ولم تسنح لأي من الفريقين فرص محقق في الشوط الأول لكن المغربي أمين حارث لاعب وسط مرسيليا اختبر بريس سامبا حارس مرمى لانس بعد تبادل الكرة مع أليكسيس سانشيز، الذي مرر لجوناثان كلوس الذي أخطأت تسديدته المرمى.

واعتمد لانس بصورة أساسية على الهجمات المرتدة وكانت أقرب فرصه في الشوط الأول عندما أرسل سيكو فوفانا تسديدة باتجاه حارس المرمى لوبيز.

واستمر الاندفاع الهجومي لمرسيليا في الشوط الثاني، لكن سامبا دافع عن مرماه ببسالة وأنقذ مرماه من عدة محاولات ليمنع شانسيل مبيمبا وماتيو الجندوزي من هز الشباك.

وارتفع رصيد لانس إلى 27 نقطة من 12 مباراة متأخرا بفارق خمس نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر والذي تغلب على أجاكسيو 3-صفر أمس الجمعة، بينما ظل مرسيليا في المركز الرابع برصد 23 نقطة.

ويأتي لوريان، الذي سيزور تروا غدا الأحد، في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.