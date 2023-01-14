الدوري الفرنسي.. مرسيليا يعوض تأخره ويفوز 3-1 على ضيفه لوريان

واصل أولمبيك مرسيليا ثالث الترتيب مطاردة لانس صاحب المركز الثاني عندما قلب تأخره إلى انتصار 3-1 على ضيفه لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (السبت 14-1-2023).

وكان لانس فاز 1-صفر على عشرة لاعبين من أوكسير في وقت سابق من اليوم ليصل إلى 44 نقطة من 19 مباراة متقدما بنقطتين على مرسيليا الذي حقق فوزه السادس على التوالي في الدوري.

ويتصدر باريس سان جيرمان المسابقة وله 47 نقطة قبل أن يحل ضيفا على ستاد رين غدا الأحد.

وانتزع لوريان التقدم في الدقيقة 29 بواسطة تيريم موفي الذي رفع رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم.

لكن مرسيليا انتفض وأدرك سياد كولاشيناتس التعادل بضربة رأس قبل الاستراحة، ثم أضاف أليكسيس سانشيز وجوردان فريتو هدفين في الشوط الثاني.

ورفع سانشيز، الذي انضم إلى مرسيليا في أغسطس آب بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان الإيطالي، رصيده إلى ستة أهداف في الدوري.

وبقي لوريان في المركز السادس برصيد 32 نقطة متأخرا بنقطتين عن موناكو خامس الترتيب والذي يستضيف أجاكسيو غدا الأحد.