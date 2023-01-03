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الدوري الفرنسي.. مرسيليا يهزم مونبلييه ويحتفظ بالمركز الثالث

منذ 3 ساعات
فريق مرسيليا

فريق مرسيليا

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فاز أولمبيك مرسيليا 2-1 على مونبلييه بفضل هدف متقن سجله نونو تفاريس وهدف عكسي من مكسيم ستيف ليحافظ على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وبهذا الفوز يقلص مرسيليا الفارق خلف باريس سان جيرمان المتصدر إلى ثماني نقاط. ورفع الفريق رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة، بفارق أربع خلف لانس صاحب المركز الثاني.

وتعرض باريس سان جيرمان لأول هزيمة في الدوري هذا الموسم بخسارته أمس الأحد أمام لانس 3-1.

وحرم يوناس أوملين حارس مونبلييه لاعب مرسيليا جوردان فيريتو من التسجيل بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني، لكن تفاريس انقض على الكرة المرتدة ليسددها في الشباك محرزا أول أهداف اللقاء.

وسجل ستيف الهدف الثاني في الدقيقة 61 بضربة رأس سكنت شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وقبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الثاني، حصل تفاريس على بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على أرنو سوكيه.

وأحرز تيجي سافانيه هدف مونبلييه الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الفوز كان حليفا لمرسيليا.

    المصدر :
  • رويترز

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