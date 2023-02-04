الدوري الفرنسي.. ميسي يقود سان جيرمان للفوز على تولوز

هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليتعافى باريس سان جيرمان من بداية كارثية ويفوز 2-1 على ضيفه تولوز ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط، السبت.

وأحرز ميسي هدف الفوز وهو الثالث له في آخر خمس مباريات في الدوري ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة.

وألغى أشرف حكيمي تقدم برانكو فان دن بومن لتولوز في الشوط الأول، ليحقق فريق المدرب كريستوف جالتييه فوزه الثاني في آخر خمس مباريات بالدوري.

وبقي تولوز في المركز 12 وله 29 نقطة.

ويحتل أولمبيك مرسيليا المركز الثاني برصيد 46 نقطة قبل استضافة نيس غدا الأحد، فيما يحل لانس ثالث الترتيب ضيفا على بريست.

وفي غياب كيليان مبابي ونيمار للإصابة، تقاسم ميسي المهام الهجومية مع هوجو إكيتيكي وخلفهما فيتينيا.

وشارك ريناتو سانشيز في ظل إيقاف ماركو فيراتي، لكن اللاعب البرتغالي تم استبداله بعد 12 دقيقة فقط وهو يبكي بسبب إصابة في الفخذ.

وافتتح فان دن بومن التسجيل للفريق الضيف من ركلة حرة اكتفى الحارس جيانلويجي دوناروما بمشاهدتها في الدقيقة 20.

ووصل ماركينيوس إلى ركلة حرة من ميسي لكنه وضع الكرة في القائم قبل 12 دقيقة من الاستراحة.

وبعد ذلك بخمس دقائق كان حكيمي أكثر دقة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وهز ميسي الشباك بتسديدة منخفضة في الدقيقة 58 ليمنح باريس سان جيرمان التقدم، وكاد أن يضيف هدفا ثالثا لكن الكرة ارتدت من القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.