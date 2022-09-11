الدوري اللبناني.. تعادل العهد والنجمة وفوز الانصار على السلام

تعادل العهد حامل اللقب مع النجمة 1 – 1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.

وافتتح النيجيري صمد قادري التسجيل للعهد بكرة رأسية متطاولا لضربة ركنية من اليسار، وارتدت الكرة من بطن العارضة الى داخل مرمى الحارس علي السبع.

وادرك حسن كوراني التعادل للنجمة بكرة ساقطة من ضربة حرة خدعت الحارس مهدي خليل.

وفي الدقيقة 48، حرمت الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس خليل لاعب النجمة خليل بدر من تسجيل اصابة التقدم للفريق النبيذي، اثر كرة سددها من داخل المنطقة.

وهذا التعادل الاول للفريقين، بعد فوزهما في المرحلة الاولى.

ومن مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية في زغرتا، عاد الانصار حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بالنقاط الثلاث الى بيروت، بفوزه على مضيفه السلام زغرتا 3-0.

وسجل للأنصار السنغالي الحاج مالك تال وحسن معتوق ونادر مطر.

وهذه هي الخسارة الثانية للسلام بعد سقوطه امام البرج في المرحلة الاولى.