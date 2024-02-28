الدولار الأمريكي يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم

ارتفع الدولار مع تجاهل المتعاملين لبيانات سلع الصناعات التحويلية الأمريكية وترقبهم للمؤشر الذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لقياس التضخم لاستجلاء الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك خفض أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه أبقى البنك المركزي في نيوزيلندا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وأصدر تعليقا اعتبر أنه ميلا نحو سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي دفع الدولار النيوزيلندي للتراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

كما حوم الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع، مما عزز توقعات بأن من غير المرجح رفع أسعار الفائدة المحلية أكثر مما هي عليه حاليا.

وفي الولايات المتحدة تراجعت طلبيات السلع المعمرة 6.1 بالمئة في الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات أمس الثلاثاء، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بانخفاضها 4.5 بالمئة.

ولم تتأثر الأسواق ببيانات الصناعات التحويلية، لكن الأنظار تتجه إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدور بياناته غدا الخميس. ومن المتوقع ارتفاعه 0.4 بالمئة.

وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تستبعد إلى حد كبير خفض أسعار الفائدة في اجتماعي المركزي الأمريكي في مارس آذار ومايو أيار. وتبلغ فرصة الخفض في يونيو حزيران نحو 51 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.14 بالمئة إلى 103.98 نقطة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ 16 فبراير شباط إلى 0.61110 دولار.

كما تراجع الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات أن التضخم سجل 3.4 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني دون تغيير عن ديسمبر كانون الأول وهو ما يقل عن توقعات السوق بأن يسجل 3.6 بالمئة.

وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تداول انخفاضا قدره 0.2 بالمئة إلى 1.2660 دولار.

وتراجع اليورو بينما تترقب أوروبا لسلسلة من بيانات التضخم. ومن المقرر أن تصدر الولايات الألمانية وفرنسا وإسبانيا بيانات التضخم غدا الخميس فيما ستصدر بيانات منطقة اليورو يوم الجمعة. وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.08270 دولار.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعامل عند 1.2660 دولار بانخفاض 0.2 بالمئة.

وتراجع الين 0.08 بالمئة مقابل الدولار إلى 150.61، وكان قد صعد مقابل الدولار إلى 150.08 مساء.

وبالنسبة للعملات الرقمية، ارتفعت عملة بتكوين 0.71 بالمئة في أحدث تداول إلى 57132.50 دولار. وواصلت العملة ارتفاعها بعدما قفزت إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين أمس الثلاثاء.

وزادت عملة إيثر 0.27 بالمئة إلى 3258.28 دولار.