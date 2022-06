“الدولار الرملي”.. ظاهرة فريدة من نوعها على شواطئ أوريغون الأمريكية

في ظاهرة فريدة من نوعها، رصد مقطع فيديو آلاف “الدولارات الرملية” التي تم اكتشافها على إحدى الشواطئ بولاية أوريغون، في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد الماضي.

وأثار اكتشاف الكائنات المعروفة بـ “الدولار الرملي” حيرة خبراء الحياة البحرية، بعدما ظهر على الشاطئ بأعداد ضخمة، كما تقول شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، التي نشرت الفيديو.

وذكر موقع “أوريغون لايف” الأمريكي، في تقرير عن الدولار الرملي أن أعداد ضخمة من هذا الكائن البحري، بدأت تظهر على شاطئ ولاية أوريغون، الأحد الماضي، بصورة أثارت حيرة خبراء البحار والسكان المحليين.

وتصنف كائنات “الدولار الرملي” ضمن أنواع القنافد البحرية ذات الجسم المسطح، ولها أطراف وزعانف صغيرة تعتمد عليها في الحركة.

ولفت الموقع إلى أنه رغم أن النوع المعروف في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، هو النوع الأبيض، إلا أن هناك أنواع في مناطق أخرى من العالم ذات ألوان أخرى أبرزها الأخضر و الأزرق.

'WE DON'T KNOW WHAT'S CAUSING THIS': Thousands of sand dollars are discovered on a beach in Seaside, Oregon, baffling local marine experts. https://t.co/7qhncrYvBU pic.twitter.com/C66ximGtrU

— ABC News (@ABC) August 21, 2021