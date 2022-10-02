الدّوري الإنكليزي.. صلاح يحقّق رقمًا جديدًا

شهدت مباراة ليفربول مع ضيفه برايتون، ضمن فاعليات الجولة التاسعة للدوري الإنكليزي الممتاز، الظهور المئوي الثاني للنجم المصري “محمد صلاح” في تاريخ المسابقة، ليصبح ثاني عربي يصل لهذا الرقم، بعد الجزائري رياض محرز، والأفريقي الرقم 22.

وخلال 8 مواسم، ارتدى صلاح قميص كل من: تشيلسي 13 مباراة، سجّل هدفين وصنع 4، و187 مع ليفربول سجّل 120 هدفاً، وصنع أمام برايتون الهدف الرقم 53.

وبدايةً من مباراة فريقه السابق تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد، التي انتهت بفوز فريقه بثلاثية دون رد في شباط (فبراير) من عام 2014.

وعلى الرغم من تأخر أصحاب الأرض بهدفين في أول 17 دقيقة، فقد نجح في تحويل تأخره إلى تقدم بثلاثة أهداف، صنع الأول صلاح للبرازيلي فيرمينو الذي أضاف الثاني، قبل أن يضيف مدافع برايتون الثالث في شباك فريقه عند طريق الخطأ، وقبل النهاية بسبع دقائق سجّل “ليوناردو تروسارد” هدف التعادل لفريقه، الثالث له شخصياً في المباراة.

ورفع الضيوف رصيدهم إلى 14 نقطة يحتل بها المركز الرابع، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط، يحتل بها المركز التاسع، لكنه يمتلك مباراتين مؤجلتين.