الذكاء الاصطناعي على طاولة مفاوضات هوليوود

بعد حوالي 4 أشهر على إضراب هوليوود، تتفاوض “نقابات كتّاب وعمّال السينما” و”شركات الإنتاج ومنصات البث”، على بند “المخاوف من الذكاء الاصطناعي”، أملاً في الوصول إلى حل وسط يرضي طرفي النزاع.

سلطت مجلة “فارايتي” الضوء على الترتيبات الجارية، لأوّل محادثات رسمية مباشرة، منذ انطلاق الإضراب في أيار الماضي، ثم توسّعه في تموز ليشمل نقابة الممثلين، وما إذا كان سيخلص إلى نتائج إيجابية.

سيجتمع ممثلون عن اتحاد النقابات مع ممثلي “تحالف الشركات” في مقر Miracle Mile التابع للاتحاد، استكمالاً لبنود التسوية، التي تم التوصّل إليها منتصف الأسبوع الماضي، عن طريق الوسطاء، بعد 148 يوماً من الإضراب.

ورأى مصدر مطلع أن هذا التسوية المبدئية، في أغلب الأحوال ستمهّد الطريق أمام حل نهائي للكثير من البنود، التي لا تزال عالقة، وتُجرى حولها سلسلة من المفاوضات والطروحات، حتى يبلغ الطرفان مجموعة من نقاط الالتقاء والتوافق.

وتوقع المصدر أنّ يشمل وفد الاتحاد ممثلين عن نقابتي الكتّاب والممثلين، بينما سيضم وفد الشركات على أقرب تقدير: ديزني، وورنر براذرز، نتفليكس، “أن بي سي يونيفرسال”، إضافة إلى ممثلين عن كبريات استوديوهات الإنتاج “باراماونت” مثالاً.

أوضح المصدر أن البحث الرئيسي سيكون على تفنيد بنود عقد العمل الجماعي الجديد، الذي توصل إليه الطرفان الأسبوع الماضي، وأهمها حقوق العاملين في مواجهة تفشي الذكاء الاصطناعي.

وبناءً لبنود العقد في حال تم الاتفاق، أشار المصدر إلى أنه سيكون للمشرفين على صناعة السينما في هوليوود حق متابعة تنفيذ بند الحفاظ على حقوق العاملين في مواجهة الذكاء الاصطناعي، لاسيما إعادة استخدام أشكال وأصوات الممثلين.

وكان رئيس اتحاد النقابات فران دريتشر وحذر، في تصريح بتاريخ 28 أيلول الماضي، من أن الممثلين لديهم الكثير من تلك الاحتياجات، تفوق ما تم التوصل إليه في التسوية الأولية لعقد العمل الجماعي، طارحاً أهمية تفنيد البنود واحداً تلو الآخر.

ومن بين ما ذكره دريتشر بند المكافآت والتعويضات، في حال استغلال شخصيات الممثلين عبر الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون لهم بنسبة 20% أو أكثر من الإيرادات.

أما التسوية التي تم التوصل إليها، فشملت، وفق “دريتشر”، تحسين عائدات وأرباح كتّاب السيناريو للسينما والتلفزيون، سواء كانواً أفراداٌ أو “ورش كتابة”، إضافة إلى كتّاب برامج منصّات البث المباشر على اختلاف مواضيعها.