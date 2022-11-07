الذكرى الثالثة لرحيل الفنان هيثم أحمد زكي

يحل اليوم الإثنين الموافق 7/11/2022، ذكرى رحيل الفنان هيثم أحمد زكى، والذي توفي في مثل هذا اليوم عام 2019، نتيجة إصابته بهبوط في الدورة الدموية، أثناء التدريبات البدنية استعدادا لتقديم الجزء الثاني من فيلم “كابوريا”، والذي كان يحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، حيث كانت وفاته صدمة لمحبيه وأصدقائه بالوسط الفني.

عاش هيثم أحمد زكي في عالم من الوحدة، نتيجة انشغال والده الفنان الراحل أحمد زكي بالفن، ولم يعرف هيثم معنى الدفء الأسري، خاصة أن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وكان عمر هيثم وقتها 3 سنوات فقط، وعاش مع جدته لأمه، بعدما تزوجت والدته من رجل أعمال شهير، واستطاعت جدته أن تُعوضه غياب الأم بسبب زواجها وإنجاب طفل آخر غيره، وانشغال الأب بسبب عشقه للفن، لذا ارتبط هيثم بجدته بشكل كبير.

وقدم هيثم أحمد زكى عددا من الأعمال السينمائية والدرامية الناجحة رغم حياته المليئة بالحزن بسبب الوحدة التي كان يعيش فيها وفقدان أقرب الناس في طفولته، ورغم هذه الحياة إلا أنه حاول جاهدا أن يصنع لنفسه تاريخ فني سواء في السينما أو الدراما، واقتصرت أعماله على عدد قليل، خاصة في السينما.

يذكر أن آخر أعمال هيثم زكي، مسلسل “علامة استفهام” عام 2019، وفيلم “الكنز” في جزئيه، مع المخرج “شريف عرفة”، الذي شهد أول وأخر ظهور مع الراحل هيثم زكي.