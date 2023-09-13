الراديو السويدي يلاحق أشهر شرطي لبناني في السويد!

“نديم غزال” اين مدينة زحلة في لبنان هو أشهر شرطي سويدي من أصل عربي على وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة السويد، و يشارك الرجل جمهوره الذي يفوق عدده الـ 27 ألف متابع على منصة انستغرام يومياته الشخصية والمهنية.

وخلال الساعات الماضية نشر “غزال” عبر حسابه في منصة فيسبوك منشوراً يكذب فيه خبراً منشوراً في صحيفة خاصة و محطة الراديو السويدي الرسمية يتحدث عن إيقاف الشرطة له لفحص السرعة السريعة الشهير و تقديمه الكعك لزملائه بحسب الخبر.

و قال “نديم” في منشوره المطول: اليوم نشرت كل من صحيفة Borås Tidning و P4 Sjuhärad مقالاً و خاصية “ستوري” عني تحتوي على أخطاء بحتة يزعمون فيها أنه تم إيقافي عند فحص السرعة السريع وأنني عرضت بعد ذلك كعك الضباط مقابل السماح لي بالمضي قدما، و أرى بجدية كبيرة أن Borås Tidning و P4 Sjuharad اختارتا نشر معلومات خاطئة عني كفرد”.

و الصحيح طبعاً بحسب منشور “الشرطي غزال” أنه أنه تم إيقافه من قبل سيارة شرطة وتم سحب رخصته من النافذة للاطلاع، ولكن سيارة الشرطة انطلقت و لم يتم الاشتباه به في أي جريمة.

و الجدير بالذكر أن “نديم غزال” الشهير في وسائل الإعلام السويدية سيتصل قريباً بالناشر المسؤول عن Borås Tidning و P4 Sjuharad للمطالبة بتصحيح الخبر وتقديم تقرير إلى أمين المظالم الإعلامية في السويد لرد الاعتبار كونه تعرض لضرر دعاية مغرضة.