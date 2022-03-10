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الراعي الرسمي لتشيلسي يرفع شعاره من قميص الفريق

منذ 6 ساعات
نادي تشيلسي

نادي تشيلسي

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أعلنت شركة الهواتف المحمولة “ثري” تعليق شراكتها مع نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، بعد العقوبات التي وقعتها الحكومة البريطانية على مالك النادي، الروسي رومان أبراموفيتش.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن متحدث باسم “ثري”، قوله: “في ضوء العقوبات المعلنة من جانب الحكومة، طلبنا من تشيلسي تعليق رعايتنا للنادي مؤقتا، بما في ذلك إزالة شعارنا من قميص الفريق وحول الملعب، حتى إشعار آخر”.

وأضاف: “ندرك أن ذلك سيؤثر على جماهير تشيلسي، الذين يتابعون فريقهم بشغف.. لكن رغم ذلك، نشعر أن في ظل الظروف الحالية والعقوبات الحكومية، فإن هذا هو الشيء الصحيح من جانبنا”.

يذكر أن القيود التي فُرضت على تشيلسي، تمنعه من شراء أو بيع أو تمديد عقود اللاعبين، من بين عقوبات أخرى.

    المصدر :
  • وكالات

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