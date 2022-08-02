الرافعة الاقتصادية الثالثة.. برشلونة ينعش خزائنه بـ 102 مليون دولار

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، عن تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة، وإنعاش خزائنه بـ 100 مليون يورو (102 مليون دولار)، في ظل خطة الإدارة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وأصدر الفريق الكتالوني بيانا قال فيه: “يعلن برشلونة عن بيع 24.5 من استوديوهات النادي لشركة Socios.com، مقابل 100 مليون يورو”.

وأضاف: “تم البيع وفقا لتفويض الجمعية العمومية لأعضاء النادي، والتي عقدت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وسبق وأن باع برشلونة 25% من حقوق البث التلفزيوني لشركة “Sixth Street”، لمدة 25 سنة.

ويقوم الفريق الكتالوني بهذه الخطوات بهدف زيادة إيراداته، من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف.

وبات النادي قادرا على تسجيل لاعبيه الجدد قبل بدء منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا)، من دون الحاجة إلى بيع بعض لاعبيه الحاليين.

يذكر أن الفريق الكتالوني أبرم 5 صفقات كبرى حتى الآن، خلال الصيف الحالي، إذ ضم كل من: الفرنسي جيوليس كوندي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسيي والدنماركي أندرياس كريستنسن.