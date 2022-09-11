الراقصة ليندا تعلن اعتزالها.. اليكم السبب

أعلنت الراقصة ليندا، والتي أثارت الكثير من الجدل منذ عامين بعد مشاركتها المطرب مصطفى شوقي في أغنية “ضارب عليوي”، اعتزال الرقص تماماً واتجاهها إلى العمل الخاص.

ونشرت ليندا على حسابها الخاص على “انستغرام” منشوراً قالت فيه: ” تركت المجال الفني منذ عامين وأعمل حالياً في مجال عمل خاص بي لذا وجب إخباركم”.

وأغلقت ليندا التعليقات على منشورها إلا أن العديد من الجمهور تداولوا منشورها عل حساباتهم وعلقوا على خبر الاعتزال بالسؤال ما إذا كانت قد تابت عن الرقص بالفعل.

وكانت ليندا قد أثارت الجدل بعد ظهورها في عدة مشاهد بكليب “ضارب عليوي” مع مصطفى شوقي بملابس مثيرة ما دفع المنتج نصر محروس لعمل نسخة جديدة من الكليب حذف فيها كل مشاهد الراقصة ليندا، وهو ما أثار غضبها، وأكدت أن هذا الأمر حدث بدون علمها ولكنه عبارة عن استغلال لنجاح الكليب ثم حذف مشاهدها لإثارة الجدل الذي وصلت عدد مشاهداته لأكثر من 2 مليون مشاهدة ونجح نجاحًا كبيراَ بها حتى أنه أصبح على موقع البحث الشهير غوغل باسم الراقصة ليندا.

وأكدت ليندا أن ملابس الكليب كاملة كانت من تصميم ستايلست الكليب فيكتور محروس “نجل المنتج نصر محروس”، وأن حركات الكليب كانت بموافقة نصر محروس الذي أخرج الكليب، ولم تتدخل هي في أي شيء إلا بموافقة المنتج والمخرج نصر محروس، وانها فوجئت عقب ذلك بما حدث.

ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية مصرية خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أصولها مصرية، والدها مصري الجنسية.