"الرحيل الصادم".. كلمات مؤثرة قالها جورج الراسي قبل وفاته

شكل رحيل الفنان اللبناني جورج الراسي صدمة كبيرة في الوسط الفني في حادث سير مروّع.

وكشف الإعلامي رجا نصر الدين، الصديق المقرب من الفنانة نادين الراسي، عن أن الراحل المطرب جورج الراسي شعر بقرب وفاته.

وقال رجا نصر الدين في مقابلة مع برنامج “إم بي سي تريندينج”: “قبل شهرين كان جورج يقول لوالدته اهتموا بابني، وشعر بأنه سيرحل عن الدنيا، كما لو كان قلبه دليله”.

وردا على سؤال عن حالة نادين الراسي النفسية بعد تلقي نبأ وفاة شقيقها، قال: “غير صحيح ما نسمعه عن أنها منعزلة في غرفتها مع أولادها في غرفة، وهي تستقبل الناس لكنها ليست في حالة طبيعية نتيجة فقدان شقيقها، الذي كانت متعلقة به بقوة”.

وأضاف أن نادين الراسي علمت بوفاة شقيقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تلقت اتصالا في ساعة مبكرة، السبت، وهو ما صعب الأمر عليها.

ولقي المغنّي اللبناني ​جورج الراسي مصرعه في حادث سير مروع، السبت، عن عمر ناهز 39 عاما، وفقا لوسائل إعلام محلية لبنانية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية مصرع الفنان اللبناني ​جورج الراسي في حادث سير مروّع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحادث، وتوفيت أيضا على الفور الشابة التي كانت ترافق جورج في مشواره.

وقررت أسرة الفنان اللبناني تشييع جنازته بعد ظهر الإثنين في تمام الساعة الثالثة بكنيسة القديسين ساجيوس وباخوس المنصف جبيل، وتتلقى أسرة الفنان جورج الراسي العزاء الأحد من الساعة الثانية ظهرًا وحتى السابعة مساءً، والعزاء الثاني سيكون يوم الإثنين من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف.

جورج الراسي هو مغن لبناني من مواليد عام 1982 ولد بقرية سلامون القماش بلبنان.